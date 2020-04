Skuteczny peeling do ust. Wypróbuj domowego sposobu na zadbane i gładkie usta

Jeśli dotychczas nie stosowałaś peelingu do ust albo używałaś do tego celu wyłącznie gotowych kosmetyków, wypróbuj domowe rozwiązanie, które przyniesie ulgę twoim ustom. Wystarczy, że raz w tygodniu pomasujesz usta przygotowaną mieszanką, a od razu zauważysz znaczną poprawę. Nie czekaj i zacznij przygodę z gładką skórą na ustach już dziś.

Peeling do ust – jak go zrobić?

Niezależnie od wybranych składników, wykonanie peelingu do ust nie zajmuje więcej niż kilka minut. Pamiętaj, że każdy tego typu produkt powinien składać się ze składnika ścierającego oraz dodatkowego nawilżającego albo łagodzącego podrażnienia. Najczęściej domowy peeling do ust można wykonać z produktów, które masz w kuchni, np. cukru , kawy , owoców. Niewątpliwą zaletą samodzielnie przygotowanego specyfiku jest to, że nie zawiera w sobie żadnych sztucznych barwników ani aromatów. Jeśli jesteś zaintrygowana, zajrzyj poniżej dla znalezienia wskazówek.

Peeling do ust – proste przepisy

Chcąc wykonać domowy peeling do ust możesz również wykorzystać szczoteczkę do zębów o miękkim włosiu, z pomocą której jeszcze skuteczniej pozbędziesz się martwego naskórka. Każdy z poniższych przepisów na peeling do ust możesz wypróbować bez żadnych obaw. Pamiętaj, aby po zrobieniu wybranego kosmetyku przełożyć go do małego słoiczka i minimum 30 minut trzymać w lodówce przed nałożeniem na usta. Domowy peeling do ust należy zużyć w ciągu 2-3 tygodni.