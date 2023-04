Smaczny obiad na szybko? Pyszne pulpety w sosie pomidorowym!

Uformowane pulpety smaż na rozgrzanym oleju, a gdy się zrumienią, odwróć na drugą stronę. Kiedy klopsiki równomiernie się usmażą, na patelnię wlej szklankę bulionu i przykryj pokrywką. Co pewien czas przemieszaj klopsiki, by nie przywarły do dna naczynia. Następnie dodaj pomidory (przecier bądź passatę) i doprowadź do wrzenia. Nie zdejmując patelni z kuchenki, dopraw sos i przemieszaj. Gotuj bez pokrywki przez około 15 minut na średnim ogniu/średniej mocy, co jakiś czas mieszając danie.