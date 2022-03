Smartwathe Bemi Cosmo, Ven i KIX2 na Dzień Kobiet

Smartwatche szyte na (kobiecą) miarę

Smartwatche Bemi Cosmo, Ven oraz KIX2 występują w kobiecej kolorystyce różu oraz złota. Ich korpusy wykonane są z metalu. Zegarki zaprojektowano z myślą o rozmiarze damskiego nadgarstka – koperta okrągłego smartwatcha Bemi Cosmo ma 44 mm, a jej wysokość to 11 mm. W modelu Ven okrągła koperta ma przekątną 42,3 mm, a jej wysokość to 8,8 mm. Natomiast prostokątna koperta smartwacha Bemi KIX2 ma wymiary 40,3 mm na 35,5 mm, a jej wysokość to 11,4 mm. Model Bemi Cosmo występuje w zestawie z dwoma paskami – do wyboru są paski w kolorach jasnoróżowym i burgundowym, beżowym i różowym oraz szarym i granatowym. Zegarek Bemi Ven wyposażono w skórzany różowy pasek, a KIX2 – w metalowy w kolorze złotym.