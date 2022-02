Smog, kurz i inne zanieczyszczenia - jak dbać o skórę żyjąc w mieście?

Wybieraj kosmetyki naturalne

Ludzka skóra codziennie ma do czynienia z różnego rodzaju chemikaliami. Jeżeli chcesz ograniczyć ilość stosowanych na co dzień potencjalnie szkodliwych substancji, mogących źle wpływać na Twoje zdrowie i samopoczucie, postaw na kosmetyki naturalne. Powstają one z surowców pochodzenia naturalnego. Nie zawierają one potencjalnie szkodliwych komponentów, takich jak np. pochodne ropy naftowej (parafina, wazelina, oleje mineralne), mocne detergenty pianotwórcze (np. SLS, SLES), alkohol denaturowany czy chemiczne konserwanty.