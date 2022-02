"Śniadanie z Arsenem" – wywiad z autorką

Napisała pani prawie pięćdziesiąt powieści. Jak zaczęła się ta przygoda z piórem?

To był proces, który kształtował się we mnie, a właściwie dojrzewał przez lata. Już jako dziecko uwielbiałam wymyślać różne historie, potem zaczęłam je zapisywać. W liceum, a potem na studiach polonistycznych, uwielbiałam pisać, z reguły były to krótkie formy. Pierwszą książkę w życiu dorosłym, napisałam w roku 2008. I rok później podpisałam pierwszą umowę wydawniczą. Tak więc to nie zadziało się od razu, sądzę, że wielka miłość do literatury, setki przeczytanych powieści, wyobraźnia, umiłowanie słowa pisanego, to wszystko sprawiło, że odważyłam się sama coś napisać.