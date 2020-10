Sos serowy do makaronu. Czy znasz szybki sposób na obiad dla całej rodziny?

Sos serowy do makaronu to jeden z najprostszych sposobów na szybki obiad, kiedy nie mamy zbyt dużo czasu. To rzeczywiście klasyk nad klasykami, przy okazji jest naprawdę bardzo smaczny i niedrogi. Sos serowy do makaronu jest uwielbiany przez dzieci, ale na pewno kremowy smak zachwyci także dorosłych. Jak go przygotować?

Sos serowy do makaronu zachwyca swoim niezwykłym posmakiem, a przy okazji zapewni wyczyszczenie talerzy przez najmniejszych domowników. Jeśli nie masz byt dużo czasu na to, aby przygotować rozbudowany obiad, zdecyduj się na sos serowy do makaronu – nie będziesz żałować. Poniżej dowiesz się więcej o sprawdzonym przepisie.

Sos serowy do makaronu – amerykański przysmak

Sos serowy do makaronu najczęściej kojarzy się z amerykańskim przysmakiem znanym jako mac&cheese. W prostocie tkwi siła, co widać na przykładzie tego smakołyku, ponieważ wystarczy zaledwie kilka składników i kilkanaście minut, aby cieszyć się rewelacyjnym daniem obiadowym. Pamiętaj, że tego typu sos serowy do makaronu jest dosyć tuczący, dlatego lepiej nie zajadać się nim zbyt często, ale od czasu do czasu nigdy nie zaszkodzi. Jeśli interesuje Cię historia niektórych potraw to pamiętaj, że sos serowy do makaronu podbił serca Amerykanów już w XIX wieku.

Sos serowy do makaronu – najszybszy sposób

Składniki:

wybrany makaron;

250 g żółtego sera;

50 g masła;

2 szklanki mleka;

2 łyżki mąki;

sól i pieprz;

natka pietruszki.

Przygotowanie:

Sos serowy praktycznie pasuje do każdego rodzaju makaronu, np. świderki, rurki czy spaghetti. Jak widzisz, potrzebujesz zaledwie kilku składników, których połączenie nie zajmie więcej niż kilkanaście minut. Sos serowy do makaronu to naprawdę pyszne i sycące danie, które sprawdzi się w każdej sytuacji.

1. Zetrzyj ser na tarce, posiekaj natkę pietruszki i przygotuj się do dalszego etapu.

2. Rozpuść masło z dodatkiem mąki w garnku – czekaj aż się połączą, aby nie powstały grudki.

3. Dodawaj do masła mleko, cały czas mieszając. Kiedy mleko się zagotuje, gotuj jeszcze przez 2-3 minuty. Nie zapominaj mieszać.

4. Zdejmij sos z ognia i dodaj starty ser. Wymieszaj do połączenia, konsystencja powinna być gładka.

5. Na koniec dopraw solą i pieprzem, po czym wymieszaj z ugotowanym makaronem. Na wierzch posyp natkę pietruszki.

