Spalone włosy. Jak je uratować?

Zniszczone, spalone włosy łatwo rozpoznać. Mają nierówną strukturę, łamią się, wręcz rozpadają kiedy ich dotykamy zbyt mocno. Są to włosy pozbawione blasku, szorstkie w dotyku. Jeżeli masz takie włosy po rozjaśnianiu, to natychmiast przystąp do działania i je ratuj. W niektórych przypadkach konieczne będzie usunięcie spalonych końcówek, wówczas włosy nie będą rozwarstwiać się w coraz głębszych partiach.