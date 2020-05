Spódnica do połowy łydki. Do kogo pasuje i z czym nosić ten wiosenno-letni modowy hit?

Spódnica do połowy łydki na dobre powróciła do łask i zadomowiła się w najnowszych trendach. Będzie idealna szczególnie dla tych pań, które nie lubią odsłaniać zbyt wiele, ale nie tylko. Ten niezwykły hit nieprzerwanie cieszy się wysoką popularnością wśród wielu miłośniczek prostych rozwiązań. Na pewno w swojej szafie masz przynajmniej jedną spódnicę do połowy łydki. Czas wyciągnąć ją z szafy i odświeżyć garderobę.

Spódnica do połowy łydki to kwintesencja stylu i kobiecości w jednym. Długość midi pasuje wielu kobietom, a przy okazji jest znacznie wygodniejsza niż mini, szczególnie przy codziennych stylizacjach. Oprócz tego dosyć łatwo ją zestawić z innymi elementami garderoby, niezależnie od okoliczności, dlatego warto ją mieć pod ręką. Czy wiesz z czym zestawiać spódnicę do połowy łydki?

Spódnica do połowy łydki – u kogo się sprawdzi?

Choć długość midi jest uważana za uniwersalną, to warto znać ogólne zasady stylizowania spódnicy do połowy łydki. Idealnie pasuje ona do kobiet wysokich i średniego wzrostu mających szczupłe łydki. W przypadku kobiet niskich ta długość może nie być trafiona, ale istnieje i na to sposób. Wystarczą buty na koturnie albo na wyższym obcasie, które optycznie wysmuklą oraz wydłużą sylwetkę. Świetnym podkreśleniem efektu będzie wykorzystanie spódnicy do połowy łydki z wysokim stanem – szczególnie polecana klepsydrom i kobietom o chłopięcej sylwetce. Przy szerszych biodrach doskonale sprawdzi się rozkloszowana spódnica midi.

Zobacz także: Jak czyścić zamszowe buty?

Spódnica do połowy łydki – jak modnie ją nosić?

Spódnica do połowy łydki pasuje do większości bluzek – można je włożyć do środka spódnicy. Także te krótsze warianty koszulek świetnie wypadną, gdy dopasujesz wszystko kolorystycznie. Najważniejszym elementem stylizacyjnym pozostają buty, ponieważ przy spódnicy dresowej/plisowanej do połowy łydki wystarczy założyć sportowe sneakersy. Przy bardziej eleganckich wariantach spódnicy zarówno szpilki, jak i sandały świetnie wypadną. Wybieraj buty w stylu boho czy klasyczne espadryle.

Spódnica do połowy łydki – jakie wersje są najmodniejsze?

Spośród najpopularniejszych spódnic do połowy łydki wyróżniają się szczególnie rozkloszowane oraz rozcięte w dolnej części. Wspaniale zaprezentują się jako wersja na lato z sandałami na obcasie albo espadrylami. Również falbaniaste spódnice midi są bardzo modne, szczególnie wykonane z lekkiego materiału. Marszczone, drapowane czy plisowane spódnice do połowy łydki to kolejne warianty, które zatuszują nawet większe niedoskonałości figury.