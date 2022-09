Spodnie mom fit - co warto o nich wiedzieć?

Spodnie są jednym z najważniejszych oraz podstawowych elementów garderoby. Posiadając w swojej szafie kilka par spodni, możliwe jest stworzenie ciekawych stylizacji i przygotowanie się do eleganckiego, jak i casualowego wyjścia. Jednym z najmodniejszych modeli jeansów są spodnie mom fit. To bardzo kobiece jeansy, które szczególną popularnością cieszyły się w latach 70. i 80. XX wieku. Teraz ten fason spodni przeżywa swój renesans i dostępny jest na sklepowych półkach najmodniejszych butików, jak i sieciówek. Co warto wiedzieć o spodniach mom fit? Do jakiego typu sylwetki pasuje ten model spodni?