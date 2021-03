Sportowe buty hitem kolejnego sezonu. Do czego pasują kultowe sneakersy?

Ten komfortowy i uniwersalny model butów sportowych już dawno wyszedł poza granice hal treningowych, boisk, bieżni i tenisowych kortów. Prawdziwą karierę robi na wielkomiejskich ulicach. Sneakersy swoją nazwę wzięły od angielskiego czasownika „sneak”, czyli skradać się. Dzięki gumowym podeszwom nie wydają żadnych odgłosów podczas chodzenia. Nie tylko ten fakt zresztą stawia je w opozycji do szpilek. To po prostu najwygodniejsze buty ever, dzięki, którym można przemieszczać się bezboleśnie i szybko!



Białe skórzane sneakersy damskie , Kazar

Kiedy i jak sneakersy wkroczyły na ulice miast?

W latach 90' zapracowane mieszkanki Nowego Jorku trzymały sportowe buty schowane pod biurkiem. W przerwie na lunch zrzucały szpilki i z ulgą zakładały wygodne sneakersy do swoich garniturów i garsonek. To dawało im szansę zdążyć na szybkie spotkanie z przyjaciółką, albo skoczyć na shopping. Oczywiście noszenie sneakersów było występkiem wobec biurowego dress code’u, więc od razu po powrocie do biura z powrotem zakładały szpilki dużo mniej wygodne, ale mile widziane w miejscu pracy.

Od kilku już sezonów, elegancko ubrana kobieta w garniturze, płaszczu lub sukience oraz w sportowych butach, nie wzbudza emocji. Nie tylko na ulicach Nowego Jorku. Sneakersy podbiły cały świat i na stałe wpisały się w miejski, codzienny look. Zdarza im się nawet wbić na salony i z powodzeniem brylować jako dopełnienie wieczorowej sukni. Nie szokują ani na czerwonym dywanie, ani nawet założone do ślubnej sukni.

W większości firm, liberalny dress code od dawna dopuszcza noszenie na co dzień sportowych butów. Coraz bardziej zmieniająca się i zacierająca granice moda od kilku sezonów kreuje trendy, dzięki którym można nosić sneakersy prawie na każdą okazję i praktycznie do wszystkiego. Nie bez znaczenia jest fakt, że można w nich chodzić od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Modeli butów inspirowanych sportem jest naprawdę sporo, a w wiosennej kolekcji marek Kazar i Kazar Studio znajdziesz praktycznie każdy z nich.

Gdybyśmy miały wybrać jeden, najbardziej uniwersalny model sneakersów, byłyby to te całkowicie białe[



Białe skórzane sneakersy damskie AVERY, Kazar

W czym tkwi ich fenomen?

Jak żadne inne, komponują się perfekcyjne z każdą stylizacją i nie obciążają sylwetki. Ich pierwowzorami są najbardziej kultowe modele butów sportowych w stylu retro. Są to zarówno lżejsze, skórzane trampki oraz masywne, popularne w latach 90. ugly shoes na grubych, „napompowanych” podeszwach. Te ostatnie są niezmiennym hitem już od 2017 roku, kiedy model Triple S zaprojektowany przez Demna Gvasala pojawił się na wybiegu Balenciaga. Świat mody natychmiast oszalał na jego punkcie.

Sneakersy świetnie wyglądają w stylizacjach, które miksują klasykę ze stylem sportowym. Sprawdzają się na przykład zestawione z camelowym trenczem zarzuconym na bluzę z kapturem, pod który zakładamy dodatkowo czapkę z daszkiem.



Beżowe sneakersy damskie BRONTE, Kazar

Model z masywną podeszwą wygląda doskonale jako uzupełnienie nowoczesnych, minimalistycznych zestawów, na przykład garnituru oversize.

Czarne sneakersy damskie KESHA, Kazar

Lżejsze, skórzane sneakersy inspirowane klasycznymi, sportowymi trampkami wpisują się idealnie w casualowe stylizacje typu denim total look.

Sneakersy damskie w kolorze złamanej bieli QUINCE, Kazar

Sportowe buty przełamują też romantyczny look. Nosimy je śmiało do kobiecych sukienek w kwiaty.

Jasnobrązowe sneakersy damskie AMBROSINA

Sport i glam? Dlaczego nie! Sneakersy i cekiny w jednym zestawie już nie szokują. Sportowe buty były na niejednej, wieczorowej gali i nocnej imprezie.

Nie jesteś przekonana do białych, sportowych butów? Noszone do klasycznych zestawów są dla Ciebie zbyt kontrowersyjne, ale jednocześnie cenisz wygodę na co dzień i szukasz alternatywy dla mokasynów? Postaw na sneakersy w czarnym wydaniu! Mniej rzucają się w oczy, nie są tak bardzo kontrastujące, a to również bardzo modny i ponadczasowy model.

Czarne sneakersy damskie GARNET