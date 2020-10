WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 2 kurtki damskieporadnik kupującego Katarzyna Rapczyńska-Lubieńska 11 min. temu Sportowe kurtki damskie. Nieprzemakalne modele na trening i na co dzień Jesienna pogoda bywa kapryśna, przez co potrafi zniechęcić do sportowych aktywności. Warto jednak podkręcić tempo, zakładając sneakersy, modne legginsy z nadrukiem i odpowiednią kurtkę. Sprawdzamy, jakie okrycia wierzchnie zadbają o komfort i uczynią z ciebie królową fitnessu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Kurtka w sportowym stylu też może prezentować się szykownie (Shutterstock) Zdarzało ci się z zazdrością patrzeć na biegaczy trenujących wytrwale w strugach deszczu? Jak oni to robią? Pamiętaj, że nawet brzydka pogoda nie musi być przeszkodą w uprawianiu sportu. Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednią odzież! Nieprzemakalna kurtka to idealna propozycja dla osób, które nie chcą przerywać treningów na czas jesieni i zimy, a jednocześnie potrzebują lekkiej i skutecznej ochrony przed kapryśną pogodą. Kurtka, która chroni przed wiatrem i deszczem Zimno potrafi zniechęcić nawet najbardziej zmotywowanego sportowca, nie wspominając już o amatorach. Sama jestem żywym przykładem kogoś, kto po 2 tygodniach biegania zrezygnował tylko dlatego, że na dworze zaczęło robić się "jakoś szaro". Być może mając odpowiednie ubranie, nie poddałabym się tak łatwo. Wybór okrycia powinien być jednak bardzo dobrze przemyślany, zwłaszcza że jest to ostatnia warstwa ubrania, która oddziela nas od aktualnie panujących warunków atmosferycznych. Przed zakupem okrycia wierzchniego, warto sprawdzić właściwości techniczne tkaniny. Kurtka, która ogranicza wentylację, sprawi, że w trakcie intensywnego wysiłku, zagotujemy się od środka. Szukajmy więc modeli, które odprowadzają wilgoć, czyli takich, które mają oddychającą (paro-przepuszczającą) powłokę. Ubranie musi być również wodoszczelne. Powinno poradzić sobie ze słupem wody o wysokości 15 tys. mm na metr kwadratowy materiału. Im wyższy słup wody, tym większa wodoszczelność i lepsze zatrzymywanie wody. Kurtka do biegania i codziennego noszenia Jeśli nie chcemy nosić stricte sportowego odzienia, uniwersalnym rozwiązaniem będzie kurtka trekkingowa puchowa, przeznaczona do treningów nawet przy minusowych temperaturach. Przed zakupem takiej odzieży sprawdźmy, czy ma ona kaptur oraz impregnowaną tkaninę. Dzięki temu woda spływać będzie po materiale bez wnikania do środka. Przebywając przez dłuższy czas na deszczu, warto jednak zaopatrzyć się w dodatkową warstwę ochronną, np. nieprzemakalną kamizelkę. Wiadomo też, że podczas treningów poza domem nie chcemy mieć przy sobie zbędnych rzeczy, zwłaszcza torebki. Warto więc sprawdzić, czy kurtka posiada zapinane kieszenie, w których można schować klucze, rękawiczki czy smartfon. Sport & casual – najpopularniejsze desenie Większość kurtek przeznaczonych zarówno do codziennych spacerów czy biegania ma bardzo różne odcienie – od ciemnoszarych i czarnych, po wersje fluo (odblaskowa zieleń, energetyzujący róż). Wszystko zależy tak naprawdę od tego, w czym dobrze się czujemy, co lubimy, o jakiej porze biegamy. W modzie mamy m.in. parki, np. w kolorze łososiowym lub beżowym, tradycyjne deszczówki w odcieniu khaki albo z motywem roślin, a także kurtki pikowane, np. niebieskie lub bordowe. W nadchodzącym roku w dalszym ciągu hitem będą kolory nawiązujące do natury, czyli: barwy "ziemi", butelkowa zieleń i granat kojarzący się ze wzburzonym morzem. Z pewnością zainspiruje nas to do tego, by przebywać więcej na świeżym powietrzu, oczywiście z zachowaniem należytej ostrożności. Czapka z daszkiem termoizolacyjne legginsy, nieprzemakalna kurtka z kapturem i odpowiednio dopasowane buty – to uniwersalny zestaw dla biegacza. Jeśli nie mamy w planach długich dystansów, warto przynajmniej korzystać z siłowni outdoorowych. Każda forma aktywności jest dla nas dobra, zwłaszcza po długich miesiącach przebywania w domu. I niech naszą wymówką nie będzie to, że zimną można schować się pod ubraniem. Zamiast "przespać" kolejne kilka miesięcy, zmotywujmy się i zaskoczmy wszystkich, przygotowując oszałamiającą formą na lato! icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze