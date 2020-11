Sposoby na dobry sen

Dobry sen - dlaczego jest ważny?

Problemy ze snem dotykają coraz większej grupy osób. Szybkie tempo życia, stres, zmęczenie, przebodźcowanie sprawiają, że coraz trudniej jest nam wypoczywać. Kładziemy się spać późno i przed snem często korzystamy ze smartfona, a to sprawia, że melatonina odpowiadająca za spokojny sen, nie wytwarza się w odpowiedniej ilości.

7 sposobów na dobry sen

Wieczorem dobrze jest przewietrzyć sypialnię – szczególnie należy dbać o to w okresie grzewczym. Jeśli mamy taką możliwość, możemy też udać się wieczorem na krótki spacer. Ruch i świeże powietrze pomogą nam pozbyć się stresu i przygotują nasz organizm do wypoczynku.

Dla jakości naszego snu znaczenie ma też twardość materaca – zbyt miękki może okazać się niewygodny. Zanim zdecydujemy się na zakup odpowiedniego modelu, spróbujmy przetestować go w sklepie – to w końcu zakup na lata!

Melatonina to hormon snu odpowiedzialny za szybkie zasypianie. Hormon ten wytwarza się w organizmie, kiedy przebywamy dostatecznie długo w zaciemnionym pomieszczeniu. Co jeśli mamy go za mało? Wtedy może sprawdzić się syntetyczna melatonina na sen. Suplementy diety, takie jak Miralo Sen, dostępne są w aptekach stacjonarnych i internetowych.