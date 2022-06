Sposoby na naturalny manicure

French manicure

Manicure typu french to prawdziwy klasyk. Lakier w kolorze nude z zaznaczoną na biało linią daje efekt, zdrowych, naturalnych i zadbanych paznokci. Możemy go wykonać z wykorzystaniem lakieru hybrydowego w naturalnym beżowym kolorze. Odpowiednie kolory znajdziemy np. w palecie Semilac do french manicure. Ciekawym urozmaiceniem tej klasycznej wersji będzie wykonanie ombre z efektem rozmycia.