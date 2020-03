Sprawdziła galerię zdjęć chłopaka. "Jestem wybuchowa, nie wiem, jak się zachowam"

Natalia ze swoim chłopakiem mieszkają za granicą. Są parą od kilku lat i liczyła, że to się już nigdy nie zmieni. Jakiś czas temu, gdy dziewczyna pakowała ich walizki na krótki powrót do Polski, znalazła drugi telefon swojego ukochanego. Nie mogła oprzeć się pokusie i sprawdziła.

"Mamy po dwa telefony a polskich telefonów używamy głównie w kraju. Mój chłopak zawsze nosi przy sobie jeden. Pakując się, zobaczyłam jego telefon, przegrzebałam cały i znalazłam zdjęcia. Jego jedno nagie zdjęcie i zrobioną z niego miniaturkę, zasłonił sobie na nim oczy. Pomyślałam, że dobra, nic strasznego, jak czasami chciałam siebie zobaczyć nago np. czy widać mi te znienawidzone boczki aż tak bardzo, to też trzasnęłam fotkę w lustrze po kąpieli, no ale nie zasłaniałam oczu, bo i tak takie zdjęcie od razu kasowałam" – tłumaczyła na forum WP Kafeteria.

"Zapytaj, kiedy zrobił te zdjęcia i po co to robił. Wyjaśnijcie sobie wszystko. Jeśli to była zdrada, to będziesz wiedziała, na czym stoisz i czy jesteś w stanie mu wybaczyć" – doradził forumowicz.