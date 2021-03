Sprawdzone sposoby na długie, wyraziste i piękne rzęsy

Do częstych przyczyn wypadania rzęs, zalicza się także nieodpowiednią pielęgnację i zabiegi kosmetyczne. Najpopularniejszym jest nieprawidłowo wykonany demakijaż oczu lub spanie w makijażu. Make-up oczu może blokować mieszki włosowe, a w efekcie powodować podrażnienia, osłabienie i utratę rzęs. Zbyt intensywne zmywanie makijażu – za mocne pocieranie powiek, może mechanicznie uszkadzać rzęsy poprzez ich wyrywanie. A wystarczy nasączyć waciki płynem do makijażu, położyć je na powieki i odczekać moment, aby kosmetyk rozpuścił maskarę. Do utraty lub uszkodzenia rzęs przyczynia się niewłaściwe i zbyt częste używanie zalotki oraz przedłużanie rzęs. Często po takich zabiegach wymagają one regeneracji.