Sprawdzone sposoby na wspieranie rozwoju dziecka w pierwszym roku życia. Wiemy, co polecają inne mamy

Słowa mają moc!

Niemowlęciu warto śpiewać i czytać, a także mówić do niego. Maluszek, choć dopiero poznaje świat, sporo już rozumie, a głos bliskich sprawia mu wiele radości i działa na niego uspokajająco. Między 5. a 6. miesiącem życia niemowlęcia rozpoczyna się etap gaworzenia. Dziecko już zupełnie świadomie próbuje komunikować się z otoczeniem[2]. Wówczas bardzo istotne jest, aby jak najwięcej mówić do niego łagodnym tonem i prostym językiem (zdrobnienia nie są konieczne). Warto opowiadać maluszkowi o wspólnie wykonywanych czynnościach czy otaczającym świecie. Ułatwi mu to m.in. kojarzenie czynności. Przykładowo jeśli rodzic w trakcie przygotowania do kąpieli opowie dziecku o tym, co robią, mówiąc: "Teraz nalewamy wodę do wanienki i mama Cię wykąpie, a potem wytrze miękkim ręcznikiem", przy kolejnej kąpieli maluchowi łatwiej będzie skojarzyć, co będzie się działo. Dodatkowo częste używanie imienia dziecka w rozmowie z nim pozwoli mu szybciej nauczyć się reagowania na nie.