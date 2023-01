Spryskaj tym włosy, a w mig dodasz im objętości i blasku

Jeżeli do tej pory do pielęgnacji włosów używałaś wyłącznie szamponu odżywki i maski, pora zmienić nawyki. W twoim kosmetycznym menu powinny znaleźć się dodatkowe produkty, takie jak choćby peeling, olejek do końcówek czy spray regeneracyjny. Ten ostatni, pod warunkiem że jest dobrze dobrany, potrafi ekspresowo ujarzmić cienkie lub spuszone pasma i nadać fryzurze objętości, tam gdzie trzeba. Na początku jednak należy określić rodzaj oraz potrzeby włosów i na tej podstawie dobierać pielęgnacyjne składniki. Aby włosy były mocne i grube, a przy tym gładkie i lśniące, sięgnij po płynną keratynę.