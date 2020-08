WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Staniki dla aktywnych kobiet. Źle dobrany może narobić problemów... Bez względu na to, czy biegasz codziennie, czy raz na jakiś czas idziesz na łagodną jogę, jednym z najważniejszych elementów sportowego "ekwipunku" jest biustonosz. Podskakujący biust może znacznie utrudnić ćwiczenia, dlatego potrzebny będzie odpowiedni stanik. To mały dodatek o kolosalnym znaczeniu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Do biegania potrzebujesz butów, stroju i odpowiedniego stanika (Istock) Biust na swoim miejscu w czasie ćwiczeń Biust nie powinien przeszkadzać w czasie ćwiczeń i wiedzą o tym zwłaszcza kobiety z większym biustem, który potrafi sprawić sporo trudności w czasie dynamicznych ćwiczeń. Osadzenie i ochrona piersi jest niemal niezbędna, jeśli czekacie dynamiczny wysiłek, ale i przejścia z jednej asany (pozycji jogi) do drugiej będą łatwiejsze do opanowania, a ty skupisz się na oddechu. Tę część garderoby czasami pomijają seniorki chcące poprawić kondycję, zażywając nieco ruchu na zajęciach dla seniorek. Większy biust w nieodpowiednim, zwykłym modelu bardzo utrudni wykonywanie ćwiczeń i może zniechęcić do dalszego udziału w zajęciach, dlatego warto doradzić odpowiedni model i pomóc w doborze, a także zamówieniu. Staniki sportowe w dużym stopniu różnią się między sobą. Inna jest och konstrukcja, ważne elementy, funkcje, stopień zabudowania i formowania biustu, a także materiały i cena. Najlżejszą kategorią są modele do łagodnej jogi, delikatnie okrywające biust. Ich zadaniem jest okrywanie piersi i przede wszystkim nie powinny być zanadto odczuwalne. W tych ćwiczeniach najczęściej skupiasz się na oddechu, nie na tempie. Do bardziej dynamicznych odmian tej aktywności są dostępne charakterystyczne, długie biustonosze do jogi z zabudowanym panelem na żebrach. Biegnij bez dyskomfortu Duża aktywność wymaga maksymalnego skupienia na liczbie powtórzeń, tempie dostosowanym do często szybkiej muzyki. W intensywnym fitnessie ważne, aby podskakiwały tylko nogi, a biust był dobrze podtrzymany. Zabudowane miseczki biustonoszy, szerokie, stabilnie osadzające biust modele z szerokimi ramiączkami potrafią zdziałać cuda, o czym przekonała się niejedna posiadaczka bujnych piersi, które bywa, że niemal uniemożliwiają uprawianie wybranej dyscypliny sportu. Modele wysoko zabudowane pod pachami i z usztywniającymi panelami sprawdza się także np.na dynamicznych treningach na trampolinie czy przy intensywnych podskokach. Już nic cię nie rozproszy Podskakujący w czasie bieganie biust to przede wszystkim kwestia wygody, ale nieodpowiednie zabezpieczenie biustu powoduje też dużą dekoncentrację, a czasem wręcz ból, jeśli piersi są ciężkie. Sporym zagrożeniem w źle dopasowanej bieliźnie do dynamicznych ćwiczeń są też obtarcia. Jeśli twój plan treningowy miałby "posypać się" z tak błahego powodu, jak kiepski stanik do ćwiczeń, byłoby po prostu szkoda. Zadbaj o biust zawczasu, a nawet trud z powrotu do ćwiczeń po długiej przerwie będzie łatwiejszy. Jeśli lubisz podkreślić swoją indywidualność kolorem i dizajnem – zachęcamy do wyboru bielizny do biegania z ciekawym wzorem, nietypowym zdobieniem i ciekawymi, nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Na Sali treningowej powinnaś się czuć komfortowo, ale utrzymane w żywych, intensywnych kolorach stroje i gadżety do ćwiczeń działają pobudzająco.