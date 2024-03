Startują Dni Wiosennych Okazji na Amazon.pl. Przygotuj się na wiosnę i Wielkanoc.

Dni Wiosennych Okazji Amazon potrwają do 25 marca, oferując promocje na wybrane produkty marek takich jak Sony, Garmin, OnePlus, Logitech, Philips, Tefal, Vileda, Oral-B, LEGO, Ochnik, czy Nivea. Amazon.pl ułatwi wiosenno-świąteczne przygotowania, proponując tysiące okazji na produkty z szerokiej oferty we wszystkich kategoriach. Na klientów Amazon Prime czekają ograniczone czasowo okazje "WOW! Deals" najlepszych marek, a codziennie we wszystkich kategoriach będą pojawiać się nowe promocje. Klienci Prime mogą również skorzystać ze specjalnej promocji - przy zakupach wybranych produktów za min. 500 zł, otrzymają przy finalizacji transakcji 75 zł zniżki.