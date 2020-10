WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Gwiazdy + 4 garnizon sztukiteatrsztuka teatralnanowy teatr 2 godziny temu Artykuł sponsorowany Startuje GARNIZON SZTUKI - teatr pozytywnych emocji. Już 8 października w samym sercu Warszawy, przy ul. Marii Konopnickiej 6 odbędzie się PARAPETÓWKA, czyli otwarcie GARNIZONU SZTUKI - teatru pozytywnych emocji. W programie wydarzenia znajdzie się ukochany przez widzów spektakl POZYTYWNI, po którym wszyscy zaproszeni zostaną na after party do klubu XOXO.

W spektaklu autorstwa Cezarego Harasimowicza w reżyserii Krzysztofa Czeczota zobaczymy: Grażynę WOLSZCZAK, Janusza CHABIORA, Hannę KONAROWSKĄ i Łukasza SIMLATA.

Pozytywni to mądra i zabawna opowieść o tolerancji, akceptacji i poszukiwaniu szczęścia. Właśnie od tego spektaklu zaczęła się nasza wyjątkowa przygoda z teatrem GARNIZON SZTUKI. Początki nie były łatwe, ale to widzowie utwierdzili nas, że warto. Warto robić projekty, które w piękny sposób łączą rozrywkę z ważnymi społecznie tematami. Uwielbiamy słuchać kiedy widzowie pękają ze śmiechu, a potem piszą do nas, że to co zobaczyli było Ważne i ich poruszyło. Dzisiaj wiemy, że to co robimy naprawdę ma sens - mówią Grażyna Wolszczak i Joanna Glińska - założicielki teatru GARNIZON SZTUKI. GARNIZON SZTUKI to nowoczesnym miejsce o interdyscyplinarnym charakterze, gdzie kontynuowana będzie idea Fundacji łączenia społecznej misji ze szlachetną rozrywką. Na deskach GARNIZONU SZTUKI będzie można oglądać teatralne hity Fundacji: POZYTYWNYCH, SAME PLUSY, CZWORO DO POPRAWKI. Scena GARNIZONU otwarta będzie też dla innych interesujących projektów wpisujących się w ideę Fundacji. Od września do repertuaru teatru wejdą także lubiane przez publiczność spektakle a wśród nich m.in. "GRACE i GLORIA" z udziałem znakomitego duetu, Stanisławy Celińskiej i Lucyny Malec. A już 31 października zaprosimy na najnowszą premierę spektaklu NIE DO POWIEDZENIA grupy Potem - o - tem, którą pokochało zwłaszcza młode pokolenie widzów. materiały partnera (materiały partnera) Obecnie na stronie internetowej www.garnizonsztuki.org.pl widzowie mogą zapisać się do KLUBU G., który został stworzony z myślą właśnie o nich. Dzięki temu dołączają do elitarnego Klubu Przyjaciół Garnizonu Sztuki, gdzie będą mogli brać udział w wyjątkowych akcjach specjalnych przygotowanych przez GARNIZON SZTUKI - teatr pozytywnych emocji. Wszystkie projekty Fundacji Garnizon Sztuk - spektakle i towarzyszące im kampanie społeczne – poruszają uniwersalne wartości, podejmując ważne i trudne, czasem kontrowersyjne tematy, które zawsze i niezmiennie poruszają ludzi. Mówimy o nich jednak z przymrużeniem oka, dystansem i humorem, co pozwala obśmiać i w ten sposób oswoić traumy i lęki, które siedzą głęboko w każdym z nas. Pomimo poruszanych niełatwych tematów, chcemy mądrze bawić, pokrzepiająco wzruszać, i skłaniać do refleksji, chcemy nieść pozytywny przekaz, dawać nadzieję. Naszą ideą jest łączenie społecznej misji ze szlachetną rozrywką. Ta idea kontynuowana będzie na scenie teatru GARNIZON SZTUKI. Widza postawimy w centrum, to widz będzie współtworzył razem z naszymi znakomitymi aktorami i twórcami to miejsce. Wciągniemy go w tajemnicze zakamarki świata teatru. Chcemy aby nasz teatr umożliwiał swobodny dialog z publicznością, był otwartym polem twórczym dla wszystkich tych, którzy chcą realizować dobre i ciekawe projekty. Żaden przekaz online nie odda prawdziwej emocji, która płynie ze sceny w stronę żywej widowni, zapada w umysł i serce, powraca energią na sceniczne deski. Teatr to spotkanie żywych ludzi, których łączy autentyczne współodczuwanie. I taki będzie nasz Teatr: pełen energii, będący lustrem naszych pragnień, pokrzepiający. Czasami skrzący się radością, czasami tchnący melancholią, ale zawsze dający nadzieję; uśmiechnięty, ale niebłahy, mądry, ale niementorski, bliski, ale nienachalny, świeży, ale niebanalny. Chcemy nieść pozytywny przekaz i dobrą energię. Marzymy o tym, by zmieniać świat na lepsze. GARNIZON SZTUKI – teatr pozytywnych emocji. Artykuł sponsorowany