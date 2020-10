Strach, zabobony i stereotypy

Trybunał Konstytucyjny większością głosów orzekł, że terminacja w sytuacji ciąży embriopatologicznej, czyli ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu jest sprzeczna z Konstytucją RP. Oznacza to, że nie będzie można jej wykonywać w warunkach legalnych w sytuacji stwierdzenia u płodu wad letalnych, prowadzących do jego śmierci w łonie matki lub po urodzeniu. Eksperci zwracają uwagę na to, że współczesna medycyna daje możliwość uzyskania pewności co do tego, że taka sytuacja będzie miała miejsce.