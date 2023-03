Stradom House Membership Club - rusza pierwszy w Polsce lifestylowy klub członkowski

Balsam dla ciała

Sercem konceptu Membership Club, dedykowanym celebracji ciała, będzie SÓL wellness - centrum odnowy biologicznej stworzone we współpracy ze światowej sławy londyńską specjalistką Alexandrą Soveral, która specjalnie dla Stradom House opracowała także wyjątkową linię kosmetyków. Członkowie Membership Club będą mieli dostęp do nowoczesnej siłowni SÓL Fit, z najwyższej jakości sprzętem Technogym z serii Artis, 20-metrowego basenu, miejsca do krioterapii, biosauny, sauny solnej z podczerwienią, pokoju terapii dźwiękowej i ekskluzywnego baru.