Strawberry legs, czyli czerwone kropki na nogach. Jak się ich pozbyć?

Dla większości z nas depilacja przestała być wyłącznie koniecznością , a stała się jednym z podstawowych nawyków pielęgnacyjnych. Zdarza się jednak, że podczas takiego zabiegu dochodzi do podrażnienia skóry, czego efektem są czerwone grudki i krostki. Co ciekawe, mogą one wyglądać zupełnie inaczej na łydkach oraz udach – mamy bowiem do czynienia z różnym rodzajem problemu, np. rogowaceniem mieszkowym, potówkami, a nawet skórą atopową. Ponieważ ciężko odróżnić jedno od drugiego, warto udać się do dermatologa, który pomoże ustalić źródło problemu.