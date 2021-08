Streetwearowe gwiazdy CCC w obiektywie nowojorskiej fotografki Lei Winkler

Streetwear nie miał czasu wzlotów i upadków – ciągle płynie na tej samej fali, reinterpretowany przez kolejne pokolenia. Uwielbiamy sięgać do inspirujących lat 90., łącząc je ze współczesnymi akcentami, dlatego klasyka zawsze będzie nam bliska. Stąd dopasowanych kompletów dresowych nie nosimy już tylko na treningi, spacery z psami, szybkie wyjścia do sklepu, ale traktujemy je, jak najlepsze uniformy. Do oversizowych bluz i kolarek zakładamy rzucającą się w oczy biżuterię, na wieczorny wypad ze znajomymi szykownie połyskującą bluzę z trzema paskami, a na letnie festiwale - najbardziej kolorowy dres, jaki uda nam się skompletować. Wszystko zależy od tego, jak chcemy się wyrazić. Ale niezależnie od tego, czy jesteśmy w teamie basicowych outfitów, czy eklektycznych looków, łączy nas jedno – uwielbiamy sięgać po legendarne marki.