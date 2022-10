Studentko, jesteś Hi-Tech Girl? Sprawdź i przyspiesz swoją karierę!

"Data Science to najseksowniejszy zawód świata. Tak stwierdził Harvard Business Review. I ja się z tym całkowicie zgadzam." – mówi. "Jeśli dodamy do tego fakt, że dane to obecnie najcenniejsza waluta na świecie, to te osoby, które umieją czytać z danych, w przyszłości będą bogate. Dosłownie i w przenośni." - dodaje.