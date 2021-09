Styl slow – czym się charakteryzuje?

Oczywiście nie oznacza to, że musisz pozbyć się wszystkiego, co posiadasz. Wystarczy tylko, że dobrze zastanowisz się nad tym, co rzeczywiście jest Ci potrzebne, a co zbędne. Znajdź złoty środek i zrezygnuj z nadmiaru – dzięki temu z pewnością poczujesz się w swoim mieszkaniu o wiele lepiej.