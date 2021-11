Stylistki Domodi x WP Fashion Show obalają modowe mity! Sprawdź, w które z nich wierzyłaś do dziś?

Ubranie dwa razy tej samej kreacji to modowe faux pas

Wiele kobiet kupuje nowe kreacje na każdą wyjątkową okazję w obawie o zaliczenie modowej wtopy. Okazuje się jednak, że pojawienie się dwa razy w tej samej sukience nie jest błędem! Maja Sablewska obaliła mit mówiąc "Ja uważam, że ubrania muszą się zwrócić. I naprawdę, jak czasami one kosztują trochę więcej, to warto zainwestować w jakąś fajną czarną marynarkę, ramoneskę, kurtkę po to, żeby móc pokazać się w niej kilka razy." Ubranie więc tej samej sukienki to dobry krok w duchu mody multifunkcjonalnej, który zapobiega marnowaniu się ubrań, pozwala sporo zaoszczędzić i wciąż wyglądać modnie.