Stylizacja na lato 2020. Anna Lewandowska w bluzce od Maffashion

Anna Lewandowska pasjonuje się modą. Trenerka chętnie prezentuje swoje codzienne stylizacje na Instagramie, a treści fashion pojawiają się prawie tak często, jak te dotyczące treningów. Tym razem gwiazda pokazała się w stroju wprost idealnym na upalne dni. Jeden z jego elementów to projekt Maffashion!

Chociaż trenerka uwielbia topowe marki, takie jak Off White, Miu Miu, czy Céline to równie chętnie sięga po ubrania z metką polskich projektantów. Tym razem zdecydowała się na t-shirt stworzony przez najpopularniejszą polską influencerkę - Maffashion. Jak się w nim prezentowała i z czym go zestawiła?