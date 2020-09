Stylowa Katarzyna Tusk na molo. Marynarski sweter na chłodne wieczory to must have na nadchodzącą jesień

Katarzyna Tusk w jesiennej stylizacji

Uwagę internautek przykuła stylizacja Tusk, która słynie z minimalistycznego stylu. Choć kalendarzowo mamy jeszcze lato, to pogoda za oknem ostatnio nie rozpieszcza. I tak blogerka rozpoczęła już sezon na jesienne swetry. Wybrała biały w czarne pasy, który nawiązuje do marynarskiej mody. Do niego włożyła beżowe cygaretki. Obie rzeczy pochodzą od MLE Collection.