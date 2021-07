Sucha skóra pod oczami: jak ją naturalnie nawilżyć?

Jak pielęgnować skórę wokół oczu?

Podstawą właściwej pielęgnacji cery, w tym skóry wokół oczu, jest dokładny demakijaż i oczyszczanie. Nie wystarczy dobry krem pod oczy i świetnie nawilżający krem do twarzy, jeśli nie usuniesz ze skóry resztek kosmetyków, nagromadzonego sebum, kurzu i innych zanieczyszczeń. Demakijaż powinien być dokładny i delikatny. Skóra twarzy nie lubi naciągania i tarcia – postępuj z nią delikatnie i ostrożnie. Po demakijażu – np. olejkiem lub płynem micelarnym – przychodzi czas na umycie twarzy żelem lub pianką, a następnie zastosowanie toniku, aby przywrócić odpowiednie pH skórze. Następnie zaaplikuj dobry krem pod oczy, robiąc jednocześnie delikatny masaż, który poprawi krążenie krwi oraz limfy i ujędrni skórę. Dopiero po nałożeniu kosmetyku do okolic oczu sięgnij po nawilżający krem do twarzy.