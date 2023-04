Sukienka koktajlowa na imprezę urodzinową – stylizacje na urodziny w lokalu

Sukienka koktajlowa – co to?

Sukienka koktajlowa to damski strój półformalny przeznaczony na uroczyste okazje, ale bez oficjalnego charakteru, np. urodziny w restauracji czy przyjęcie weselne bez ustalonego dress code’u. Klasyczny krój sięga do kolana, chociaż czasami bywa przedłużany (zazwyczaj do połowy łydki). Taką sukienkę uznaje się za jeden z najbardziej uniwersalnych strojów, jest to także niezbędny element szafy kapsułowej. Klasyczne fasony przeznaczone do celebrowania najważniejszych chwil znajdziesz m.in. w najnowszej kolekcji Vistula Celebrations.