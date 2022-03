Sukienki plus size - modne i eleganckie kreacje w dużych rozmiarach

Sukienki plus size idealnie dla pań o krągłych kształtach

Panie noszące duże rozmiary często wystrzegają się sukienek, sądząc że mankamenty figury nie pozwalają im na noszenie kreacji w modnych fasonach. Nic bardziej mylnego - sukienki XXL są przeznaczone stricte dla pań puszystych, a ich krój świetnie maskuje wszystko to, co wymaga zamaskowania. Klasyczna sukienka dla pań o krągłych kształtach jest zaprojektowana tak, aby ukryć nieco większy brzuch, masywne uda lub szerokie biodra, a wyeksponować biust, ramiona lub dekolt. Sukienki plus size to często sukienki wyszczuplające, a jednocześnie ozdobne, które mają drapowania i marszczenia, odwracające wzrok od tego, co panie chcą ukryć; a także sukienki rozkloszowane i odcinane pod biustem. Te ostatnie są nie tylko modne i eleganckie, ale również bardzo wygodne, dlatego panie wybierają je chętnie zarówno na co dzień - do pracy czy wyjście ze znajomymi lub na randkę, jak i na ważne okazje.