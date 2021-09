Suknie ślubne i ich fasony. Jak wybrać najlepiej dopasowaną do sylwetki kreację?

Suknia ślubna to bez wątpienia jeden z najważniejszych kobiecych ubiorów. Nie zmienia tego fakt, że założymy go tylko raz w życiu, na jeden dzień. Aby ślubna kreacja zachwycała, musi być właściwie dobrana do gustu panny młodej oraz dopasowana do jej sylwetki. Na szczęście, suknie ślubne są dostępne w kilku różniących się od siebie fasonach, co pozwala na wybór takiej, która wyeksponuje atuty sylwetki jednocześnie maskując jej ewentualne mankamenty.