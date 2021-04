Summer Perspective – kolekcja Gino Rossi na sezon wiosna-lato 2021

W linii damskiej podstawą są klapki na niewielkim obcasie – masywniejsze albo lżejsze, zbudowane z paseczków, a także te na płaskiej podeszwie, z marszczeniami z przodu. Do łask powracają japonki, tym razem w wyrafinowanym wydaniu jak z pokazów piewców minimalizmu z lat 90-tych. Do ponadczasowej elegancji nawiązują beżowe czółenka z kontrastowym noskiem. Zanim nastanie lato, do szaf eleganckich kobiet trafią także błyszczące loafersy. Ten dodatek uzupełnia garnitury, także pożyczone z męskiej szafy, świetnie współgra też ze zwiewnymi sukienkami.