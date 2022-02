Supermodelka Jill Kortleve w kampanii polskiej marki Jenny Fairy od CCC

W rytm najpopularniejszego utworu Cyndi Lauper - "Girls Just Want To Have Fun", Jill Kortleve udowadnia, że dziewczyna Jenny Fairy uwielbia bawić się modą i kocha najnowsze trendy, a także dobrą muzykę i czas spędzony z przyjaciółmi. W nowej kolekcji marki znajdziemy miedzy innymi: kolorowe sandały, klapki na obcasie w klimacie Y2K i masywne sneakersy jak z lat 80. Z torebek wyróżniają się pikowane nerki, wiklinowe koszyki, hipisowskie worki z plecionki oraz torebki w rozmiarze XS, utrzymane w soczystych barwach. To absolutny must have na ten sezon dla każdej fashionistki.