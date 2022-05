Superprezenty z perfumerii Sephora na Dzień Mamy

Dzień Mamy to wyjątkowy czas, który skłania do refleksji na temat roli Mam w naszym życiu. To okazja, by w sposób szczególny okazać Mamom szacunek, miłość i podziękować za trud włożony w wychowanie nas. Dla tych, którzy celebrując ten dzień poszukują kosmetycznych upominków dla swoich Mam, a może po prostu dla siebie samych, Sephora przygotowała wyjątkową ofertę na wybrane zapachy, produkty pielęgnacyjne i do makijażu.