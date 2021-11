Świadomie i bez pruderii, czyli nowa ultrakobieca kolekcja kapsułowa "My body My choice" marki answear.LAB!

"Narracja slut-shamingu jest wciąż mocno rozpowszechniona w społeczeństwie. Nasze ciała i ubrania są wykorzystywane do krytykowania, stereotypizowania i traktowania kobiet jako nieodpowiednich. Przekonanie, że ubiór bezpośrednio koreluje z szacunkiem, z jakim traktuje się kobietę, jest błędne i trzeba z nim walczyć. W answear.LAB wierzymy, że odważne stylizacje mogą być symbolem kobiecej wolności. Dlatego też stworzyliśmy kolekcję "My body My choice", która walczy ze stereotypami. Chcemy by nasze klientki, mogły na nowo zdefiniować, co znaczy być kobietą zgodnie ze swoimi preferencjami" – komentuje dyrektorka marki answear.LAB Agnieszka Korsak.