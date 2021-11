Święta w niezwykłej scenerii

Ponad 40 lat temu dwaj bracia stworzyli markę Apart. Jej nazwa nie jest przypadkowa - to połączenie pierwszych liter ich imion ze słowem "art", czyli sztuka. Kreowanie biżuterii widzieli właśnie jako sztukę, a nowa kampania Apart jest połączeniem dwóch form artyzmu - jubilerskiego i plastycznego, czyli niezwykłych ilustracji, które stały się podstawą do stworzenia jej wyjątkowej oprawy oraz scenografii. Najnowsza kampania marki Apart na Święta 2021 przywodzi na myśl przenikanie się teraźniejszości z fantazją. Inspiracją dla tej kampanii były przestrzenne kartki świąteczne sprzed lat, które po otwarciu zachwycały bajecznymi, wielowymiarowymi obrazami i przenosiły nas do bajkowego świata niczym z malarskiej akwareli. Do pracy nad kampanią zaproszono znakomitego artystę - Igora Kubika, artystę wizualnego i projektanta, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zdobywcę prestiżowych nagród projektowych w ramach Polish Graphic Design Awards w 2018 i 2020 roku oraz Klubu Twórców Reklamy KTR w 2019 r. Przepiękne, ręcznie malowane ilustracje kartek oraz innych elementów związanych z kampanią powstawały przez kilka tygodni. Na podstawie prac stworzonych przez Igora powstała imponująca scenografia, dzięki której możliwe było zrealizowanie filmu i zdjęć w bajkowym świecie. Każdy z jej elementów jest tłem kampanii i nadaje jej klimat beztroski, radości oraz tworzy zaczerpnięty z fantazji i bajek świat. W tę niezwykłą, bajkową podróż zapraszają trzy wyjątkowe bohaterki kampanii - Małgorzata Socha, Anna Lewandowska i Julia Wieniawa.