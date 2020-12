Sylwestrowy makijaż – postaw na blask!

Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Zastanawiasz się już, jaką kreację założysz tego wieczoru? Pomyśl również o makijażu. Jaki powinien być? Oczywiście bardzo karnawałowy! Pytanie jednak, na co postawić w tym roku, żeby wyglądać elegancko, a zarazem odświętnie? Odpowiedź może być tylko jedna: to blask. Rozświetlacz, błyszczące cienie… co jeszcze? Zobacz, jak wprowadzić efekt „glow” na przywitanie Nowego Roku!

Dlaczego blask?

Zanim przejdziemy do makijażowego tutorialu, warto zadać sobie podstawowe pytanie: dlaczego w sylwestrowym make-upie warto postawić na błyszczące elementy? Przede wszystkim połyskujące drobinki kojarzą się bardzo wyraźnie z odświętną, karnawałową stylistyką. Dodają wrażenia luksusu i sprzyjają celebracji. Poza tym bez względu na to, jak zamierzasz spędzić sylwestra, pewne jest jedno: migoczące akcenty będą pięknie połyskiwać w sztucznym świetle. Dlatego zadbaj o to, żeby w Twoim make-upie znalazł się choć jeden element, który uwydatni blask.

Pamiętaj też, że glow sprawi, że będziesz się prezentować bardziej promiennie!

Gdzie dodać sobie blasku w sylwestrowym makijażu?

Jeśli jesteś fanką naprawdę mocnego połysku, w sylwestra możesz zaszaleć i uzyskać mocniejszy efekt niż na co dzień. Błyszczące akcenty mogą trafić:

na szczyty kości policzkowych oraz powyżej łuku brwiowego,

na powieki, zwłaszcza na górną powiekę ruchomą,

na usta,

na dekolt

… a zatem właściwie wszędzie. Pamiętaj jednak, że nawet w odjechanym makijażu na sylwestra warto zachować umiar i harmonię – w końcu ma on współgrać z elegancką kreacją na tę wyjątkową noc!

Jak wykonać pełen blasku makijaż na sylwestra?

Masz już wstępny pomysł na to, jak wykorzystasz efekt glow? Czas zatem przejść od teorii do praktyki i wykonać makijaż. Oto, o czym musisz pamiętać.

1. Zacznij od dobrego przygotowania skóry

To już połowa sukcesu! Jak to najlepiej zrobić? Pierwsza ważna kwestia to dobre oczyszczenie skóry oraz pozbycie się z niej martwego naskórka. Dlatego, najlepiej na dzień przed imprezą, wykonaj peeling, aby wygładzić buzię i pozbyć się ewentualnych suchych skórek. To również dobry moment na aplikację intensywnie nawilżającej maseczki, która pomoże utrzymać aksamitną cerę. Uwaga! Produkty pielęgnacyjne, np. krem czy serum, warto nałożyć na skórę na co najmniej kilkanaście minut przed makijażem, aby dać im czas na porządne wchłonięcie się.

2. Rozpocznij makijaż twarzy

Jeżeli chcesz uzyskać pięknie połyskujący efekt, możesz już na początku użyć produktu z połyskującymi drobinkami. Tak, pod podkład! Może to być baza rozświetlająca albo… rozświetlacz, który wstępnie zaaplikujesz w newralgicznych punktach twarzy, tj. na szczyty kości policzkowych, powyżej łuków brwiowych czy na szczyt nosa.

W kolejnym kroku zaaplikuj dobry podkład. Jeżeli nie mierzysz się z poważnymi niedoskonałościami, wcale nie musisz sięgać po kryjącą formułę. Wręcz przeciwnie – wybierz np. tę rozświetlającą. Ewentualne niedoskonałości zatuszujesz korektorem, a „wyświecania się” skóry unikniesz, utrwalając strefę „T” pudrem matującym.

Pamiętaj: podkład nakładaj cienką warstwą. W innym przypadku możesz osiągnąć niepożądany efekt maski. Całość utrwal pudrem transparentnym.

3. Sięgnij po rozświetlacz!

Dobry rozświetlacz to gwiazda sylwestrowego makijażu! Wybierz taki, w jasnym, delikatnie połyskującym na złoto odcieniu. Dobrze sprawdzi się np. naturalny rozświetlacz mineralny polskiej marki Annabelle Minerals. Ma sypką formułę, dzięki czemu będzie Ci łatwo stopniować efekt. Wystarczy, że użyjesz odpowiedniego pędzla do nakładania tego produktu!

Chcesz uzyskać tylko delikatną, połyskującą poświatę i zdrowy blask? Omieć skórę przy pomocy dużego pędzla o dość „luźnej” strukturze włosia. Zależy Ci na naprawdę wyraźnym podkreśleniu strefy kości jarzmowej, łuku Kupidyna czy szczytu nosa? Sięgnij po mniejszy i bardziej zbity pędzelek, który pomoże skoncentrować pigment oraz połyskujące drobinki.

4. Dokończ konturowanie

Pamiętaj, że bronzer, nawet w makijażu „glow” powinien być matowy, ponieważ ma zbudować na twarzy cień, który stanie się przeciwwagą dla rozświetlenia. Za to róż może mieć odrobinę blasku! Jeśli nie masz typowo rozświetlającego produktu, możesz zmieszać na pędzlu odrobinę rozświetlacza sypkiego i swojego ulubionego różu.

5. Wykonaj świetlisty makijaż oczu

Nie zapominaj o połysku na powiekach! Co powiesz np. na połyskujący na złoto, foliowy cień na całej powiece ruchomej, nieco grubszą kreskę – jaskółkę w intensywnym odcieniu czerni, a to tego mocno wytuszowane rzęsy?Jeśli chcesz bardziej poeksperymentować, pokuś się o stworzenie makijażu typu spotlight. W nim zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny kącik są pokryte matowym, ciemnym cieniem, a centrum powieki intensywnie rozbłyska, np. brokatem. Klasyczne smokey eye, z odrobiną blasku w wewnętrznym kąciku, to też dobry pomysł. Do rozjaśnienia tej strefy możesz również wykorzystać swój rozświetlacz.

6. Wyraziste usta? Czemu nie!