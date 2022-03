Szczoteczka soniczna czy elektryczna? Poznaj różnice!

Soniczna czy magnetyczna?

Oczywiście wszystko jest kwestią indywidualnych preferencji. Warto jednak wiedzieć, że inwestycja w dobrą szczoteczkę do zębów to inwestycja przede wszystkim w zdrowie. Ceny flagowych modeli szczoteczek sonicznych i magnetycznych znajdują się na tej samej półce cenowej. Na rynku znajdziemy jednak szczoteczki soniczne, które będą znacznie tańsze. Należy jednak pamiętać o tym, że nigdy nie odbywa się to kosztem jakości. Nie poddaje się ich odpowiednim testom, a jakość wykonania i użytych materiałów często pozostawia wiele do życzenia.