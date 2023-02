Szerokie jeansy damskie – jakie wybierać, by tworzyć topowe stylizacje?

Luźny fason stwarza dużo możliwości stylizacyjnych oraz staje się uniwersalną bazą – dobrą dla kobiety w każdym wieku i każdym rozmiarze. Ceni się je za casualowy charakter, wygodę noszenia oraz to, że idealnie maskują brak proporcji w sylwetce. Możesz wybierać szerokie jeansy damskie z dowolnym stanem i perfekcyjnie wymodelować figurę. Do wyboru masz model high rise, który kończy się kilka centymetrów nad pępkiem, medium rise sięgający talii oraz low rise, czyli denimy z niskim stanem do bioder.