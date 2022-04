Szlachetne wyrafinowanie w kolekcji marki Badura na sezon wiosna-lato 2022

Jeszcze bardziej minimalistyczne, niemal ascetyczne, są męskie sneakersy do kostek, w miejskim klimacie oraz jasne sztyblety na masywnej podeszwie. Buty sportowe dla niego utrzymano w stylu retro – łączą panele w odcieniach karmelu, caffe latte i bieli. Oprócz tego, w kolekcji pojawiają się granatowe sneakersy, wpisujące się w marynarski styl. Jako że modele sportowe na stałe weszły do codziennej mody, sneakersy modny mężczyzna nosi do chinosów i bomberek na weekend, a z garniturem do biura. Stonowane tonacje obuwia wpisują się w sezonowe trendy – na wybiegach oglądaliśmy męskie looki w odcieniach czekoladowego brązu, toffi i piasku.