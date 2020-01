WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Szokujące oświadczenie księżnej Meghan i księcia Harry'ego. Fani nie kryją zdziwienia Na oficjalnym profilu Meghan i Harry'ego pojawiło się oświadczenie, w którym zdradzili, że zamierzają wycofać się jako "starsi" członkowie rodziny królewskiej. Oprócz tego będą starali się o niezależność finansową oraz myślą nad przeprowadzką na inny kontynent. Post wzbudził wiele kontrowersji, ich fani nie kryją zdziwienia. Meghan i Harry wydali szokujące oświadczenie. Fani są zaskoczeni (Getty Images) Meghan i Harry poinformowali, że zamierzają odciąć się od łatki "rodziny królewskiej". W długim poście wyjaśnili, że nie tylko zrzekną się tytułu, ale również starają się o niezależność finansową. - Po wielu miesiącach refleksji i wewnętrznych dyskusji postanowiliśmy w tym roku dokonać przejścia, zaczynając od pełnienia nowej, progresywnej roli w tej instytucji. Zamierzamy wycofać się jako "starsi" członkowie rodziny królewskiej i starać się o niezależność finansową, przy jednoczesnym dalszym wspieraniu Jej Królewskiej Mości Królowej. Z Państwa zachęty, szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat, czujemy się przygotowani na dokonanie tej korekty – napisali. Księżna Meghan i Książę Harry – oświadczenie Zdradzili również swoje plany co do przeprowadzki. – Planujemy teraz zrównoważyć czas między Wielką Brytanią a Ameryką Północną, nadal szanując nasz obowiązek wobec Królowej, Wspólnoty Narodów i naszych patronatów. Ta równowaga geograficzna pozwoli nam wychować syna z uznaniem dla królewskiej tradycji, w której się urodził, a jednocześnie zapewni naszej rodzinie przestrzeń do skupienia się na następnym rozdziale – dodali. Oświadczenie Meghan i Harry'ego – komentarze fanów Ich postawa wywołała wiele kontrowersji. Większość fanów od razu stanęła w obronie Meghan i Harry'ego. W komentarzach okazali im wiele wsparcia i zrozumienia. "Cudowna wiadomość! Rozumiem, że ciągłe bycie na świeczniku było dla was wyczerpujące. Bez względu na wasze decyzje będę z wami", "Kompletnie się tego nie spodziewałem, ale gratuluję odwagi. Mam nadzieję, że w przyszłości odnajdziecie upragniony spokój", "Brawa dla was! Szczęście to długi proces, mam nadzieję, że to pierwszy krok" – pisali. Wśród pokrzepiających wiadomości pojawiły się również nieprzyjemne głosy. Niektórzy uważają, że para wybrała łatwiejszą drogę. "Nie chce być księciem, więc zostanę supergwiazdą", "Co za wstyd dla rodziny królewskiej", "Jestem rozczarowana, wy po prostu uciekacie" – komentowali. Żaden członek rodziny królewskiej nie zabrał jeszcze głosu w tej sprawie.