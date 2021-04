Sztuka makijażu – jakie kosmetyki są niezbędne?

Wykonanie perfekcyjnego makijażu wymaga wprawy i dobrej jakości kosmetyków oraz akcesoriów. To dzięki nim można uzyskać różne pożądane efekty – m.in. ukryć niedoskonałości, wyrównać koloryt czy dodać blasku. Odpowiedni make-up doda też pewności siebie i będzie ważnym elementem całej stylizacji. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiednich kosmetyków – do rodzaju cery i jej problemów, swojego wieku, upodobań i budżetu.

Podczas pielęgnacji twarzy oraz nakładania makijażu łatwo można popełnić różne błędy – m.in. pominąć ważne etapy oczyszczania cery, dobrać podkład o mocnym odcieniu, nałożyć zbyt wiele różu na policzki czy zbyt mocno podkreślić niektóre elementy twarzy.

Kosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania skóry twarzy

Dużym błędem w dbaniu o skórę jest brak prawidłowej i regularnej pielęgnacji twarzy rano oraz wieczorem. Demakijaż to kluczowy etap, gdyż pozwala oczyścić skórę – pamiętaj, że jej wygląd i kondycja są źródłem wiedzy o Twoich nawykach albo o pomijaniu ważnych czynności. Dbając o skórę, zapewniasz jej nieskazitelny wygląd i blask.

Do mycia twarzy używaj odpowiedniego mleczka lub żelu, pamiętaj także o toniku, który wyrówna pH skóry, a co kilka dni wykonaj peeling gruboziarnisty lub enzymatyczny, by złuszczyć martwy naskórek. Następnie zastosuj krem na dzień do danego rodzaju skóry i dodatkowo krem pod oczy, gdyż w tym miejscu skóra jest wyjątkowo cienka i wrażliwa. Z kolei serum sprawi, że cera stanie się miękka, gładka, nawilżona i wygładzona.

Następne etap to wysokiej jakości krem – najlepiej taki wzbogacony o filtr ochronny SPF. Po kilku minutach nałóż delikatnie serum, a od czasu do czasu zaaplikuj na twarz m.in. maseczkę na płachcie, by dostarczyć skórze cennych składników. Jako zdrowy i odżywczy element makijażu sprawdzą się kremy BB, które doskonale zastąpią podkład – szczególnie latem. Wieczorem dokładnie zmyj makijaż i nałóż krem na noc o bogatszej formule. Drogeria internetowa to najlepsze miejsce, by zrobić kompletne zakupy – w jednym miejscu znajdziesz wszystkie niezbędne do codziennej pielęgnacji produkty.

Makijaż na co dzień – co warto kupić?

Podkład. Musi być dobrze dobrany do odcienia skóry – zbyt mocny będzie prezentował się sztucznie i nieestetycznie, zbyt jasny nie ukryje niedoskonałości. Podkład to podstawa makijażu – do wyboru są fluidy o różnym poziomie krycia i o różnej konsystencji czy stopniu trwałości. Na co dzień dobrze sprawdzą się też kremy BB lub podkłady mineralne o delikatniejszej, lepszej dla skóry formule.

Puder. Produkt bogaty w substancje mineralne nakłada się po aplikacji pudru – jego rolą jest zmatowienie buzi oraz utrwalenie makijażu. Dostępne są różne rodzaje pudrów – m.in. sypkie, w kulkach, w kamieniu, koloryzujące, transparentne, matujące czy rozświetlające oraz mineralne.

Korektor. By ukryć cienie pod oczami, sięgnij po korektor – dobierz jego odcień do koloru swojej cery. Intensywne pigmenty zawarte w dobrej jakości korektorze zapewnią maksymalne krycie, wygładzą i zatuszują niedoskonałości. Ważne, by produkt był wygodny w aplikacji i rozprowadzaniu.

Rozświetlacz i bronzer. Może być w płynie, pudrze, w postaci fluidu, w kolorze m.in. szampańskim albo odcieniu złota. Produkt spełni oczekiwania miłośniczek blasku i pozwoli uzyskać efekt skóry muśniętej słońcem. Nakłada się go na wystające punkty twarzy pędzlem lub gąbką, aby podkreślić kontur i uzyskać świetlistą poświatę. Z kolei bronzer idealnie modeluje kontur twarzy.

Róż. Policzki muśnij też różem, przede wszystkim w sezonie letnim. Podkreślisz w ten sposób rysy twarzy, ożywisz cerę i dodasz jej naturalnie wyglądających rumieńców. Nie jest to jednak produkt dobry dla każdego – nie należy go stosować, jeśli mamy głębokie zmarszczki albo tłustą cerę. Wyjątkowo popularne są aktualnie róże wypiekane.

Produkty do makijażu oka. Trzeba też kupić tusz do rzęs (najlepiej wodoodporny), cienie do powiek, kredkę do brwi, pędzle i inne kosmetyki oraz akcesoria do make-upu oczu. Do makijażu oczu są potrzebne baza, kredka lub eyeliner i dobrej jakości maskara.

Makijaż ust. Niezbędna jest pomadka, szminka lub błyszczyk – odcień produktu należy dopasować do karnacji oraz okazji i pory roku. Makijaż ust jest ważnym elementem codziennego looku. Za pomocą pomadki, konturówki czy błyszczyka można modelować ich kształt. Przed nałożeniem szminki czy błyszczyka warto wykonać peeling ust, by kosmetyki trzymały się dłużej i wyglądały piękniej.