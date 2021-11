Sztuka robienia kresek eyelinerem – zobacz, jak szybko możesz się tego nauczyć!

Gdy dolna kreska będzie gotowa, przejdź do górnej powieki. Znowu wzdłuż linii rzęs pociągnij linię od wewnętrznego kącika aż przez 3/4 powieki. Uwaga! Nie dociągamy linii do zewnętrznego kącika. Od miejsca, w którym się zatrzymałaś, pociągnij kreskę lekko w skosie do góry, do miejsca, gdzie kończy się ruchoma powieka. Teraz możesz pogrubić kreskę, tak by zwężała się w kierunku jej końca wywiniętego ku górze… i gotowe. Pamiętaj, że to trening czyni mistrza, więc ćwicz codziennie.