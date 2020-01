WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Szybkie przekąski karnawałowe. Twoi goście będą zachwyceni ich smakiem Czas karnawału trwa w najlepsze, czego dowodem są liczne imprezy i zabawy do białego rana. Jeśli zamierzasz urządzić przyjęcie dla przyjaciół i najbliższych, na pewno zastanawiasz się, co podać swoim gościom. Nie musisz kłopotać się wyszukanymi potrawami, ponieważ idealnie sprawdzą się wszelkiego rodzaju karnawałowe przekąski. Nie tylko zachwycają smakiem, ale są bardzo proste i błyskawiczne w przygotowaniu. Przekąski karnawałowe są szybkie i bardzo smaczne Wystarczy zaledwie kilka składników, aby wyczarować karnawałowe przekąski dla każdego. Nie wybieraj gotowych półproduktów, lepszym pomysłem jest poświęcenie czasu na przyrządzenie różnorodnych przekąsek, które zachwycą smakiem. Nie masz pomysłu na poczęstunek? Poszukaj inspiracji wśród poniższych przepisów na karnawałowe przekąski. Karnawałowe przekąski – nadziewane paluszki Świetnym pomysłem na karnawałową przekąskę są własnoręcznie wykonane nadziewana paluszki, które można podawać do piwa lub innych trunków. Niemal wszystkie składniki znajdziesz w swojej kuchni, więc spróbuj paluszków już dziś.

Składniki: 250g wędzonego boczku;

sos sałatkowy;

200g sera żółtego;

250g serka homogenizowanego;

3 łyżki masła;

3 łyżki majonezu;

3 szklanki mąki;

łyżka soku z cytryny;

2 żółtka;

100g migdałów w płatkach;

szczypta soli;

kostka masła;

2 łyżki wody. Na początek zagnieć mąkę z serkiem homogenizowanym, masłem, solą, żółtkiem i sokiem z cytryny. Gdy twoje ciasto będzie gotowe, odłóż w chłodne miejsce i zajmij się farszem. Zmiel boczek na drobne kawałki oraz zetrzyj ser żółty na grubych oczkach, a pozostałą część masła (3 łyżki) dobrze utrzyj. Stopniowo dodawaj do niego zmielony boczek, starty ser i płatki migdałowe (odłóż nieco sera oraz płatków do dekoracji). Następnie zajmij się rozwałkowaniem ciasta, które należy pokroić na szerokie prostokąty. Na blachę wyłożoną pergaminem połóż kawałki ciasta, a do wewnątrz nakładaj farsz, po czym sklejaj na pół. Posmaruj na wierzchu żółtkiem, posyp serem oraz migdałami. Piecz 25 minut w 180°. Podawaj z wymieszanym sosem sałatkowym z majonezem i wodą. Karnawałowe przekąski – faszerowane jajka Jajka to skuteczny sposób na przekąskę karnawałową. Wiele osób nie wyobraża sobie imprezy bez faszerowanych jajek, więc przygotuj je dla swoich gości.

Składniki: 6 ugotowanych jajek na twardo;

2 łyżki majonezu;

6 dużych pieczarek;

posiekana natka pietruszki;

kilka listków natki do dekoracji;

pieprz;

łyżka oleju. Ostudzone jajka obierz ze skorupki, po czym przekrój na pół i wyjmij żółtka, które należy drobno posiekać. Następnie posiekane pieczarki podsmaż na oleju i dopraw według własnego uznania. Wystudzone pieczarki przełóż do miski, do której wrzucisz także pokrojone żółtka, majonez i posiekaną natkę – wszystko dokładnie wymieszaj widelcem. Każdą połówkę jajka nadziewaj farszem. Podawaj karnawałową przekąskę na półmisku udekorowanym pietruszką. Zobacz także: Błyskawiczne serowe przekąski Karnawałowe przekąski – sałatka z makaronem Wszelkiego rodzaju sałatki są obok jajek punktem obowiązkowym podczas karnawałowej imprezy. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć także propozycji menu, gdzie rolę główną odgrywa kurczak i makaron.

Składniki: 300g piersi z kurczaka;

sos sałatkowy czosnkowy;

przyprawa do kurczaka;

opakowanie makaronu kokardki;

papryka czerwona albo zielona;

4 ogórki;

cebula czerwona;

2 łyżki majonezu;

2 łyżki jogurtu naturalnego;

pęczek koperku;

olej;

kilka grzanek. Na początku ugotuj makaron zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. Umytą i osuszoną pierś z kurczaka pokrój w paski, po czym posyp przyprawą oraz usmaż na rozgrzanej patelni. Następnie przygotuj warzywa – paprykę oczyść z nasion i razem z ogórkiem oraz cebulą pokrój w kostkę. W oddzielnej misce przygotuj sos, łącząc ze sobą majonez, jogurt i opakowanie sosu czosnkowego. Do dużej miski przełóż kurczaka, makaron, warzywa, koperek, a całość polej sosem i dokładnie wymieszaj. Sałatkę podawaj posypaną grzankami. Przekąski karnawałowe – zapiekane naleśniki Podczas najlepszej imprezy karnawałowej nie mogło zabraknąć także przekąski podawanej na gorąco. Gdy twoi goście mocno zgłodnieją, zaserwuj im wyśmienite zapiekane naleśniki ze szpinakiem.

Składniki: 5 łyżek mąki;

jajko;

szklanka wody;

szczypta soli;

łyżka oleju;

pół opakowania mrożonego szpinaku;

100g dera fety;

2 łyżki masła;

papryka czerwona. Ubij na jednolitą masę mąkę z wodą, jajkiem, olejem i solą, po czym usmaż cienkie placki naleśnikowe. Następnie pokrój paprykę w kostkę, a szpinak rozmróź i odsącz. Na maśle podsmaż paprykę, po kilku chwilach dodaj również szpinak – całość duś przez kilka minut. Przełóż do miski podsmażony szpinak z papryką, wbij jajko, wsyp rozdrobnioną fetę i dopraw do smaku. Wymieszanym farszem smaruj każdy naleśnik, po czym zwijaj placki w ruloniki i ułóż w naczyniu żaroodpornym. Całość zalej roztopioną łyżką masła, a następnie piecz w 180° przez kwadrans. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne