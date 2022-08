Szybkie sprzątanie mieszkania - 7 porad

1.Zaplanuj co masz do zrobienia

Dobra organizacja to klucz do sukcesu. Gdy z góry zaplanujesz co masz do zrobienia nie będziesz tracić cennego czasu na rozmyślanie o tym, które obowiązki są priorytetowe i skupisz się na sprzątaniu. Warto opracować miesięczny harmonogram, w którym umieścisz informacje o tym jakie prace wykonywać w poszczególne dni tygodnia. Poza tym jeśli rozłożysz długi proces sprzątania na mniejsze etapy, łatwiej będzie Ci się zmotywować do wykonania tych czynności.