T-Mobile przekaże 2 tysiące plecaków szkolnych dla ukraińskich dzieci przebywających w Lublinie

Zbliżający się rok szkolny u większości dzieci wywołuje dobre emocje – to nowe zeszyty, książki i okazja do spotkania z dawno niewidzianymi kolegami i koleżankami. Jednak dla dzieci, które przyjechały do Lublina z Ukrainy, uciekając przed trwającą w ich kraju wojną, to przede wszystkim duże wyzwanie – rozpoczną one bowiem naukę wśród nowych osób i w innym języku. Aby choćby w wymiarze fizycznym umilić ten moment, T-Mobile przygotował dla nich 2000 plecaków szkolnych, które będą przekazane ukraińskim uczniom. Ponadto operator sfinansuje koszt zatrudnienia 2 nauczycieli z Ukrainy na cały rok szkolny, aby zmniejszyć bariery językowe i pomóc w integracji dzieci i młodzieży na początku nowej ścieżki edukacyjnej.