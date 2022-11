T-shirt damski niekoniecznie do sportowego look’u

T-shirt damski do eleganckiej marynarki

Przez długi czas postępowałyśmy zgodnie z utartymi schematami. Do marynarki zakładałyśmy koszulę, najlepiej białą, ponieważ tak nakazywał modowy kodeks. Dużo się w tej kwestii zmieniło, okazało się, że koszula nie jest jedynym idealnym partnerem dla marynarki. Z powodzeniem wybieraj do niej białe lub kolorowe t-shirty damskie. Do wzorzystych marynarek, np. w kratkę lub kwiatki pasują gładkie t-shirty, z kolei do modeli w jednolitym kolorze możesz wybierać spośród koszulek wielobarwnych i z ciekawymi aplikacjami. Jeśli chodzi o dół, to masz pełną swobodę, czy będą to spodnie czy spódnica, zawsze całość będzie ze sobą idealnie współgrała.