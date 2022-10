Ta bielizna działa cuda. Jak znaleźć idealną dla siebie?

Zwróć uwagę w koronki

Do tej pory majtki korygujące kojarzyły się głównie z grubą, beżową bawełną z elastanem. Bardziej przypominały ubranie ortopedyczne, niż pięknie wyglądającą bieliznę. Dziś mamy znacznie większy wybór – od bezszwowych majtek, po apetyczne koronki. To idealny wybór dla kobiet, które pragną czuć się seksownie pod ubraniem. Nie chodzi tylko o to, by ukryć wystający brzuszek czy boczki – liczy się także strona wizualna. Doskonałą opcją będą więc wysokie, eleganckie figi z koronką, modelujące brzuch i podkreślające linię bioder. Tego typu majtki powinny mieć pod gładki tył i koronką elastyczną, mocną siatkę, która wzmacnia efekt wyszczuplenia. Szukaj modeli wykonanych z gładkiej mikrofibry oraz efektownej ażurowej koronki.